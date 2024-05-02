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        OMÜ'nün iş gücü ile iş yerini buluşturan mobil uygulaması kullanıma açıldı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde geliştirilen "Job Social" mobil uygulaması, kullanıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 19:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 19:30
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        OMÜ'nün iş gücü ile iş yerini buluşturan mobil uygulaması kullanıma açıldı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde geliştirilen "Job Social" mobil uygulaması, kullanıma açıldı.

        Yapay zeka destekli "Job Social" mobil uygulaması, akıllı eşleştirme algoritması ile paylaşımların doğru hedefe yönlenmesini sağlıyor.

        Üniversite-sanayi işbirliğini önceleyen uygulamada, firmalarla üniversitede proje hazırlayan öğretim elemanları ile iş gücünün buluşması hedefleniyor.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, gazetecilere, "Job Social" mobil uygulamasının mobil marketler üzerinden kullanılmaya başlandığını söyledi.

        Program ile üniversitedeki akademik kadronun yanı sıra iş gücünün en hızlı şekilde buluşturulmasının hedeflendiğini belirten Ünal, "Yerli ve milli olan, verinin bizim elimizde bulunduğu bir uygulama. Veriye sahip olmayanın yönetemeyeceğini, kendi geleceğini kontrol edemeyeceğini biliyoruz. Verinin analiz edilmesi, uygun isimlerle en kısa sürede buluşmasını hedefleyen bir ağ. Sadece OMÜ'ye değil, Türkiye'deki akademik birikimin ve sektörün tamamına, hatta bir sonraki adımda önce Türk dünyasına, ardından dünyaya hizmet edecek forma dönüştürülecek." dedi.

        Uygulamanın Türkiye'deki bütün üniversiteleri ilgilendiren bir çalışma olduğuna işaret eden Ünal, "Öğrenci staj yeri aradığında ya da iş ararken doğrudan başvurabileceği bir yer. Nitelikli iş bulma imkanı sağlayacak. Tersinden baktığınızda, üreticinin de aradığı nitelikteki insanı bulmada doğrudan yapay zekanın eşleştirmesiyle gerçekleştiren bir ağ. Her iki tarafa ciddi bir avantaj sağlıyor." ifadesini kulandı.

        Job Social Proje Koordinatörü ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail İşeri, üniversite ile sanayi arasında köprü oluşturmanın uygulamanın en önemli özelliği olduğunu vurguladı.

        Job Social'in, akademide oluşan bilgi birikiminin en hızlı şekilde paylaşımlara ilgi duyanlara ulaşmasını sağlayacaklarını anlatan İşeri, şunları kaydetti:

        "Uygulamayı 10 kişilik ekiple 2,5 yıllık çalışma sonucu geliştirdik. Kişiler, firmalar, özel sektör çalışanları ve tüm akademisyenlere bilginin paylaşılmasını sağlıyoruz. Geldiği noktada da çok büyük rağbet görüyor. Uygulama, yapay zeka destekli eşleştirme algoritması barındırıyor. Job Social patentlerin, üniversite tarafında oluşan projelerin, tamamlanan projelerin özel sektöre duyurulması ve ticarileşmelerin sağlanması veya yeni iş birliklerin sağlanması anlamında da büyük görev üstleniyor."

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