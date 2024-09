Samsun'da güvenli okul servisi taşımacılığı ile ilgili toplantı düzenlendi

Samsun'da, "Eğitim Öğretimde Güvenli Servis Taşımacılığı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen toplantıda, eğitim öğretimde öğrencilerin okullarına, ardından evlerine güvenli şekilde ulaşmasının önem arz ettiğini söyledi.

Öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Ağar, "İstiyoruz ki her dönemden daha fazla güvenli, her dönemden daha fazla nezih, öğrencilerimizin can, mal güvenlikleri ve psikolojik güvenleri yerinde verimli bir yıl olsun." ifadesini kullandı.