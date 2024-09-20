Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'daki kabri başında anıldı

Programa şehit Başsavcı Murat Uzun'un babası Hamit Uzun, annesi Ayşe Uzun, eşi Cihan Uzun ve çocuklarının yanı sıra Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile hakim ve savcılar katıldı.

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