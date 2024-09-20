Şehit Başsavcı Murat Uzun, Samsun'daki kabri başında anıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 12 yıl önce teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'daki mezarı başında anıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 12 yıl önce teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, Samsun'daki mezarı başında anıldı.
Uzun için şehadetinin 12. yılında Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'nde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.
Vali Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile beraberindekiler, Uzun'un kabrine karanfil bıraktı.
İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve din görevlileri, Kur'an tilaveti gerçekleştirdi, dua edildi.
Programa şehit Başsavcı Murat Uzun'un babası Hamit Uzun, annesi Ayşe Uzun, eşi Cihan Uzun ve çocuklarının yanı sıra Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile hakim ve savcılar katıldı.
Başsavcı Uzun, 19 Eylül 2012'de Ovacık Kandolar Mahallesi'nde adliye lojmanlarındaki evinin bulunduğu binaya girdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
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