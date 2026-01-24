Ladik'te 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali yapıldı

Her yıl İstanbul'da yapılan geleneksel kaz tiridi şenliği, bu yıl "Gurbetten sılaya" sloganıyla Ladik ilçesinde gerçekleştirildi.​​​​​​​





İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de yaşayan Ladikliler ile ilçede yaşayanların yoğun ilgi gösterdiği 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Ladik Belediyesi düğün salonu ile dışarıda kurulan çadırlarda yapılan şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.





Ladik Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu’nun açılış konuşmasının ardından katılımcılara kaz tiridi ikram edildi.



Şenliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, MHP İlçe Başkanı Gülami Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen ile vatandaşlar katıldı.



Program, yöresel sanatçıların saz ve türkü şöleni ile sona erdi.





