Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Ladik'te 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali yapıldı

        Her yıl İstanbul'da yapılan geleneksel kaz tiridi şenliği, bu yıl "Gurbetten sılaya" sloganıyla Ladik ilçesinde gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:58 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ladik'te 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Her yıl İstanbul'da yapılan geleneksel kaz tiridi şenliği, bu yıl "Gurbetten sılaya" sloganıyla Ladik ilçesinde gerçekleştirildi.​​​​​​​


        İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir'de yaşayan Ladikliler ile ilçede yaşayanların yoğun ilgi gösterdiği 5. Yöresel Kaz Tiridi ve Kış Festivali, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Ladik Belediyesi düğün salonu ile dışarıda kurulan çadırlarda yapılan şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


        Ladik Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu’nun açılış konuşmasının ardından katılımcılara kaz tiridi ikram edildi.

        Şenliğe AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, MHP İlçe Başkanı Gülami Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Samet Dilmen ile vatandaşlar katıldı.

        Program, yöresel sanatçıların saz ve türkü şöleni ile sona erdi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Suriye'de ateşkes sona erdi
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Canlı anlatım ve istatistikler...
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından
        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından
        Samsunspor – Kocaelispor maçının ardından
        Samsunspor – Kocaelispor maçının ardından
        Thomas Reis: "Her gün güneşli günler olmuyor"
        Thomas Reis: "Her gün güneşli günler olmuyor"
        Volkan Kazak: "Deplasmanda 1 puan değerlidir"
        Volkan Kazak: "Deplasmanda 1 puan değerlidir"
        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından
        Samsunspor-Kocaelispor maçının ardından
        Vezirköprü'de sosyal destek ve eğitim odaklı çalışmalar sürüyor
        Vezirköprü'de sosyal destek ve eğitim odaklı çalışmalar sürüyor