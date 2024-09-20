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        Teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Uzun anıldı

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 12'nci yıl dönümünde Samsun'daki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:18 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:20
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        Teröristler tarafından şehit edilen Başsavcı Uzun anıldı
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        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 12’nci yıl dönümünde Samsun’daki kabri başında anıldı.

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevliyken 2012 yılında teröristlerin saldırısında şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un şehadetinin 12’nci yılında, Samsun’un İlkadım ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve yanındakiler, şehidin kabrine karanfil bıraktı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır da Kur’an okudu ve dua edildi.

        Törene ayrıca, babası Hamit Uzun, eşi Cihan Uzun, çocukları Hakan Murat ile Emir Kaan, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hakim ve savcılar katıldı.

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