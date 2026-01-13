Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yi (52) yakalandı.
H.Ö. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
