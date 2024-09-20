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        Samsun'da inşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaatta, 3 metre yükseklikten düşen Yahya Güner (24), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:15
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        Samsun'da inşaatta 3 metreden düşen işçi yaralandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaatta, 3 metre yükseklikten düşen Yahya Güner (24), yaralandı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Çayıralan Sokak’ta meydana geldi. Yapımı devam eden inşaatta işçi olarak çalışan Yahya Güner, geçiş tahtasından karşı tarafa yürürken ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

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