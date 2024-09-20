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        Havza'da "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı

        Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Kaymakamlığı tarafından "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.09.2024 - 13:31
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        Havza'da "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı
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        Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Kaymakamlığı tarafından "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı.

        Havza Kaymakamlığı tarafından Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve resmi kurumların desteğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, 3 gün sürecek.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış tırı ve çadırında devam eden bağış kabul çalışma alanını ziyaret etti.

        Kana her an ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Ayvat, "Unutmayın ki kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. Zorda olan hastalarımıza yardımda bulunmak, can kurtarmak bir insanlık görevi ve kutsal bir vazifedir. Bu bilinçle tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

        Bir program dahilinde tüm kurumların kan bağışında bulunacağını anlatan Ayvat, "Bugün jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, orman işletme şefliklerimiz ile bazı resmi kurumlarımız kan bağışında bulundu. Yarın ise milli eğitim müdürlüğümüz ve diğer resmi kurumlarımız kampanyaya destek verecek. Kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Ayvat, daha sonra Kızılaya kan bağışında bulunarak gümüş madalya almaya hak kazan öğretmen Erdem Ünal ve gazeteci Özgür Uyaroğlu'na madalyalarını verdi.

        Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Ergin Erdoğan ise Kaymakam Ayvat'a, desteklerinden ötürü Kızılay logolu fincan takımı hediye etti.

        Erdoğan, Havza'da 2’si gümüş, 18'i de bronz olmak üzere 20 kişinin madalya almaya hak kazandığını ifade etti.

        Kan bağışı kabul çalışmalarına İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Metin Tekinasa, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Kursal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile resmi kurum çalışanları katıldı.

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