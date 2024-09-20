Havza'da "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize candan bağlıyız" kan bağışı çalışmalarına destek olmak amacıyla Havza Kaymakamlığı tarafından "Kanınız can olsun" kampanyası başlatıldı.

Havza Kaymakamlığı tarafından Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve resmi kurumların desteğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, 3 gün sürecek.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış tırı ve çadırında devam eden bağış kabul çalışma alanını ziyaret etti.

Kana her an ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Ayvat, "Unutmayın ki kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. Zorda olan hastalarımıza yardımda bulunmak, can kurtarmak bir insanlık görevi ve kutsal bir vazifedir. Bu bilinçle tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Bir program dahilinde tüm kurumların kan bağışında bulunacağını anlatan Ayvat, "Bugün jandarmamız, polisimiz, sağlıkçılarımız, orman işletme şefliklerimiz ile bazı resmi kurumlarımız kan bağışında bulundu. Yarın ise milli eğitim müdürlüğümüz ve diğer resmi kurumlarımız kampanyaya destek verecek. Kan bağışında bulunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.