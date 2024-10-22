Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Hastaneden taburcu olan E.K, daha sonra E.Z'ye ait iş yerini kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri E.K'ye silahla ateş etti.

Çay Mahallesi Adapark mevkisinde E.K, E.Z, M.Z, L.C. ve A.H.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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