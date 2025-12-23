Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 01:15 Güncelleme: 23.12.2025 - 01:15
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Samsun’un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Miraç Birinci’nin (18) kullandığı 55 APM 641 plakalı motosiklet, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda aynı yönde seyir halinde Y.İ.P. idaresindeki 55 AU 028 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Otomobil sürücüsü Y.İ.P. ise emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

