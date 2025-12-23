Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Miraç Birinci’nin (18) kullandığı 55 APM 641 plakalı motosiklet, Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda aynı yönde seyir halinde Y.İ.P. idaresindeki 55 AU 028 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Y.İ.P. ise emniyete götürüldü.
