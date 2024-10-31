Samsun'da beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 55 AFK 246 plakalı beton mikseri, geri manevra yaptığı sırada evinin bahçesine beton döktürmek isteyen Tahir Şahin'e (69) çarptı.
Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şahin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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