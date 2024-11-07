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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:44
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        Samsun'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, İ.H.Ç'nin (41) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 20 sikke, tarihi değeri olduğu düşünülen 5 obje, 19 sentetik ecza hapı, 3 gram esrar, 3 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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