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        Samsun'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

        Samsun'da tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:45 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:45
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        Samsun'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabancayla ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 kişinin kimliğini belirledi.

        Ekipler, belirlenen adreste H.E.T. (19) ve İ.G.B'yi (21) yakaladı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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