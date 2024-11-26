Samsun'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı
Samsun'da tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazide tabancayla ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan 2 kişinin kimliğini belirledi.
Ekipler, belirlenen adreste H.E.T. (19) ve İ.G.B'yi (21) yakaladı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
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