Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Schindler), Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 78 Soner Gönül), Benasser, Ntcham (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Holse (Dk. 85 Tait), Dimata (Dk. 78 Muja), Moundilmadji
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti (Dk. 54 Obekpa), Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Seferi (Dk. 87 Kenan Özer), Brazao (Dk. 68 Cenk Şen), Dimitrov (Dk. 69 Enes Öğrüce), Puscas
Goller: Dk. 6 Van Drongelen, Dk. 52 ve 55 Moundilmadji, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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