Samsun'da kadının boynundaki altın zinciri çalan zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde kadının boynundaki zinciri çalan zanlı yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde kadının boynundaki zinciri çalan zanlı yakalandı.
Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bir kadın, evine girmek üzereyken 1’i kadın 2 kişinin yanına gelerek boynundaki altın zincir ile ucundaki tam altını çaldıkları ihbarında bulundu.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kadın şüpheli A.U’yu (26) kısa sürede yakaladı.
Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.