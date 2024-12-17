GÜNCELLEME 2 - Samsun'da eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli, tutuklandı.
İddiaya göre, M.A. (36) eski karısı F.B. (29) ile konuşmak için buluştu.
Samsun-Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında, araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.A'yı Altınyaprak Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına aldı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan M.A, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı F.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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