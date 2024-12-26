Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Esentepe Mahallesi Camisi imam hatibi Orhan Söylemez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Belediye Başkanı Murat Gül, konferansın açılışındaki konuşmasında, bu tür programların düzenlenmesinin önemine değinerek, "İlgi ve alakalı olmak ilçemiz için çok kıymetli. Biz de bu programların devamlılığını sağlamak için gayretle çalışıyoruz. Emeğe geçen sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Korkmaz da ilçede yaşayanları Türkiye'nin ve İslam'ın değeri olarak yetişmiş insanlarla buluşturmak istediklerini belirterek, "Bu manada ilk programımızı geçen ay yaptık, bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. Daha sonra Şenlikoğlu konuşma gerçekleştirdi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şenlikoğlu, tecrübelerini anlattı.