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        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi

        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:38
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        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi
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        Yazar Emine Şenlikoğlu, Vezirköprü ilçesinde konferans verdi.

        Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Esentepe Mahallesi Camisi imam hatibi Orhan Söylemez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Belediye Başkanı Murat Gül, konferansın açılışındaki konuşmasında, bu tür programların düzenlenmesinin önemine değinerek, "İlgi ve alakalı olmak ilçemiz için çok kıymetli. Biz de bu programların devamlılığını sağlamak için gayretle çalışıyoruz. Emeğe geçen sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Vezirköprü İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Korkmaz da ilçede yaşayanları Türkiye'nin ve İslam'ın değeri olarak yetişmiş insanlarla buluşturmak istediklerini belirterek, "Bu manada ilk programımızı geçen ay yaptık, bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

        Daha sonra Şenlikoğlu konuşma gerçekleştirdi. Gençlere tavsiyelerde bulunan Şenlikoğlu, tecrübelerini anlattı.

        Konferansın ardından AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yanga, İHH Vezirköprü Yetim Birimi Başkanı Rabia Çetin ve TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Sarıoğlu tarafından Şenlioğlu'na hediye verildi.

        Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ile vatandaşlar katıldı.

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