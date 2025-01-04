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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 20:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza

        Gol: Dk. 30 Holse (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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