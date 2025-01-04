Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel, Schindler, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza
Gol: Dk. 30 Holse (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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