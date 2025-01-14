Vezirköprü'de Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser

Konserin ardından Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi tarafından Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ve şef Serhat Yılmaz'a plaket verildi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, programdan dolayı şube başkanı Aliye İnce, koro şefi Serhat Yılmaz ve koro ekibine teşekkür etti.

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