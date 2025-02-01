Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Öte yandan cipin sürücüsünün oto tamircisi olduğu, tamir ettiği araçla deneme sürüşüne çıktığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 55 JC 176 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi Altınkaya Caddesi'nde yol üzerinde plastik atık görerek yavaşlayan M.T'nin kullandığı 55 JA 936 plakalı hafif ticari araca, H.İ.T. idaresindeki 55 AJP 532 plakalı cip de kamyonete arkadan çarptı.

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