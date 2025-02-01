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        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 20:37 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:41
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        Samsun'da üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.B. yönetimindeki 55 JC 176 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi Altınkaya Caddesi'nde yol üzerinde plastik atık görerek yavaşlayan M.T'nin kullandığı 55 JA 936 plakalı hafif ticari araca, H.İ.T. idaresindeki 55 AJP 532 plakalı cip de kamyonete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan N.U. yaralandı. N.U, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan cipin sürücüsünün oto tamircisi olduğu, tamir ettiği araçla deneme sürüşüne çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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