Samsun'da iki ilçede uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bu kapsamda polis, iki ilçede yapılan operasyonlarda, 1300 adet sentetik ecza hapı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

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