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        Samsun'da iki ilçede uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:41
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        Samsun'da iki ilçede uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda polis, iki ilçede yapılan operasyonlarda, 1300 adet sentetik ecza hapı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 28 adet fişek, 6 adet kartuş, 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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