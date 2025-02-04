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        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı

        Samsun'un Terme ilçesinde yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileye Terme Belediye tarafından konteyner ev verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:56
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        Terme'de evi yanan aileye konteyner ev yardımı
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        Samsun'un Terme ilçesinde yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen aileye Terme Belediye tarafından konteyner ev verildi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Gölyazı Mahallesi'nde Cengiz, Ayşe ve Emine Şen'e, yaşadıkları evin yangın sonucu kullanılamaz hale gelmesi üzerine geçici olarak barınmaları için konteyner ev verilmesi talimatını verdi.

        Terme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından içinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan konteyner ev, vinç yardımıyla yanan evin yanına konuldu.

        Belediye ekipleri, konteyner çevresinde düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Kul, Terme Belediyesi olarak vatandaşların iyi günlerinde de kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, "Gölyazı Mahallemizde üzücü bir yangın yaşandı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Barınma sorunlarını çözmek için konteyner evimizi ulaştırdık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından da diğer ihtiyaçları ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Ailemizin yüzünü yeniden güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

        Cengiz Şen ise yangın sırasında evde olmadıklarını anlatarak, "Eşimin ameliyatı için hastaneye gittim. Annem ise ağabeyimin yanındaydı. 30 yıllık emeğim 10 dakika içinde küle döndü. Çok üzgünüm. Yangın sonrası bize konteyner ev desteğinde bulunarak yanımızda olan, kış günü dışarıda bırakmayan Başkanımız Şenol Kul'a teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

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