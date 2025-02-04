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        Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:17
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        Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde görülen sağanak ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.

        Kar yağışı ile birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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