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        Samsun'da araç lastiği ve bazaya zulalanmış silah ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde araç lastiği ile evindeki bazaya silah sakladığı iddia edilen gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:30
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        Samsun'da araç lastiği ve bazaya zulalanmış silah ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde araç lastiği ile evindeki bazaya silah sakladığı iddia edilen gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.K'nin kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Zanlının İlkadım ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliye ait minibüsün içindeki araç lastiği ile ikametindeki bazaya zulalanmış 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 17 tabanca fişeği ile 18 tüfek fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.K. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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