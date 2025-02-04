'Yağmur suları yer altı depolarında veya küçük göletlerde depolanmalı'

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Yusuf Demir, "Son aylarda ciddi anlamda belli bölgelerde kuraklıklar yaşıyoruz. Bu konuda hem yerel yönetimlerde hem çiftçi birliklerine hem de çiftçilerimize çok büyük sorumluluk düşmektedir. Aslında yerel yönetimlerin yavaş yavaş yağmur sularını yer altı depolarında veya küçük göletlerde depolama noktasında tedbirler alması, bu konuda projeler üretmesi gerekmektedir" dedi.

Türkiye genelinde yağmur suyu hasadını yerel yönetimler, çiftçiler ve bireyler olarak kolay yöntemlerle dahi yapılması gerektiğini söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yağmur suyu hasadı noktasında çiftçilerimizin alabileceği basit tedbirler var. Örneğin tarlalarında hendekler oluşturarak, bu hendeklerin sırt kısımlarına malç kaplayıp, iç kısımlarına bitkiyi dikerek, malçların üzerine yağan yağmur ile toplanıp su hasadı yapmaları mümkündür. Ya da bahçelerinin kenarında küçük havuzlar oluşturarak, suyu orada koruyup buharlaşmayı önleyecek ve ihtiyaç durumunda kullanabilecekler. Bizler de şehir merkezlerine yağmur suyu hasadı ile ilgili bütün yerleşim birimlerine, yerel yönetimlere yağmur suyu hasadı projeleri veriyoruz" diye konuştu.

'KIŞ AYLARINDA OLMAMIZA RAĞMEN BAHAR MEVSİMİNİ YAŞIYORUZ'

Kış kuraklığı ve suyun doğru kullanımı hakkında konuşan Dr. Yusuf Demir, "Dünyada ve ülkemizde etkili olan küresel iklim ve buna bağlı olarak da yaşamış olduğumuz yağış rejimindeki değişiklikler, ülkemizi olumsuzluklar ile etkilemeye devam ediyor. Maalesef son aylarda ciddi anlamda belli bölgelerde kuraklıklar yaşıyoruz. Kış aylarında olmamıza rağmen sanki yaz mevsimini, bahar mevsimini yaşıyoruz. Bu da pek çok bölgedeki tarımsal üretimi ciddi anlamda tehdit ediyor. Önümüzdeki günlerde nispeten de olsa yağış beklentilerimiz var. Ama bu beklentiler, bizim istediğimiz ölçüde yağmuru bırakacak mı onu hep beraber göreceğiz. Ancak bu sene yaşadığımız kış kuraklığı bu şekilde devam ederse, yağış rejimindeki değişim bu şekilde devam ederse, ilkbahar aylarında da ciddi anlamda su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yaz mevsiminde, tarımsal üretimde sulamayla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için suyu doğru kullanmak, suyu doğru yönetmek ve suyu ihtiyaç olduğu dönemde koruyabilmek anlamında çeşitli tedbirler almalıyız. Bu noktada zaman zaman ifade ettiğimiz gibi yerel yönetimlerimize ve çiftçilerimize çok önemli sorumluluklar düşüyor" dedi.