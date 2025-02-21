Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

Gazoz, pazar günü final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve şampiyonaya "bağımsız" katılan Arsalan Baldaov'a karşı altın madalya için atış yapacak.

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