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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:30
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        Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da devam ediyor
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        Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda yarı final atışları gerçekleştirildi.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki şampiyonasının üçüncü gününde, 25 ülkeden 300 sporcu yarı finalde mücadele etti.

        Organizasyonda klasik yay kategorisi yarı final atışlarında milli okçu Mete Gazoz, finale yükselmeyi başardı.

        Gazoz, pazar günü final müsabakalarında Moldovalı sporcu Dan Olaru, Bulgaristanlı Ivan Banchev ve şampiyonaya "bağımsız" katılan Arsalan Baldaov'a karşı altın madalya için atış yapacak.

        Turnuvada yarın, takım final atışları gerçekleştirilecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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