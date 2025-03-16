Samsun ve çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Orta Karadeniz'de yapılan son değerlendirmelerde, bölge genelinde güney ve güney batılı esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Amasya, Çorum çevreleri ile Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına hızı saatte 80 kilometreye, Tokat çevreleri ile Ordu'nun yükseklerinde yer yer fırtınanın 90 kilometre kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşlar yaşanabilecek soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.