Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi

Samsun'da Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla market, lokanta ve restoranlarda sıklaştırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetim yaptı.

Kentte, 27 Ocak tarihinden itibaren denetim faaliyetleri kapsamında 720 market, 120 kafe/restoran ve 351 diğer sektörler olmak üzere toplam 1200 işletmede 65 bin ürün denetlendi.

Denetimlere katılan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin özel günlerde değil sürekli devam ettiğini söyledi.

Denetimleri fiyat etiket yönetmeliğine uygun fahiş fiyatı engelleyerek vatandaşın mağdur olmaması amacıyla yaptıklarını söyleyen Turpçu, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizde özellikle sebze meyve reyonlarımızda da ürün künyeleri üzerinden yine haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ocak ayının sonlarından bu yana 1200 işletmede denetim gerçekleştirdik ve bu kapsamda aşağı yukarı 65 bin ürünle ilgili olarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sonucunda da haksız fiyat artışıyla ilgili olan birtakım tespitlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda tutmuş olduğumuz tutanakları Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirmekteyiz. 200 civarı işletmemizle ilgili tutanakları Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirdik."