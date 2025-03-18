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        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 05:32 Güncelleme: 18.03.2025 - 05:32
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        Samsun'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D'yi (53) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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