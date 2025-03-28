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        Samsun-Ankara kara yolunda bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

        Samsun'da polis ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:27
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        Samsun-Ankara kara yolunda bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
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        Samsun'da polis ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi Samsun-Ankara kara yolunda denetim yaptı.

        Ekipler, kara yolunun Maliye Uygulama Noktası'nda, sürücülere, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulundu.

        Sürücülerden Abidin Erdoğan, AA muhabirine, ekiplerin yaptığı denetimlerden mutlu olduğunu söyledi.

        Bayram öncesi yolların kalabalık olduğunu belirten Erdoğan, "Gayet güzel, yerinde. Ben de güvenlik amiriyim, arkadaşlar görevlerini güzel ifa ediyorlar hepsine ayrı ayrı minnettarız. Güzel bir düşünce, güvenliğimiz için. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerine genel hizmet personelinden de takviye yapılarak ilave ekipler oluşturulduğunu kaydetti.

        Bayram öncesi ve sonrasını kapsayan tatil süresince 4 bin 824'ü emniyet, 4 bin 316'sı jandarma personeli olmak üzere toplam 9 bin 140 personelin aktif olarak trafik düzeni ve güvenliği için 7 gün 24 saat sahada olacaklarını belirten Vali Tavlı, "Aynı şekilde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız da 11 yüzer unsur, 2 hava aracı, 8 kara aracı, 1 narkotik köpeği ve 256 personel ile vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev icra edecektir." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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