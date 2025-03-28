Samsun-Ankara kara yolunda bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı

Samsun'da polis ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi Samsun-Ankara kara yolunda denetim yaptı.

Ekipler, kara yolunun Maliye Uygulama Noktası'nda, sürücülere, emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve mola verme konularında uyarıda bulundu.

Sürücülerden Abidin Erdoğan, AA muhabirine, ekiplerin yaptığı denetimlerden mutlu olduğunu söyledi.

Bayram öncesi yolların kalabalık olduğunu belirten Erdoğan, "Gayet güzel, yerinde. Ben de güvenlik amiriyim, arkadaşlar görevlerini güzel ifa ediyorlar hepsine ayrı ayrı minnettarız. Güzel bir düşünce, güvenliğimiz için. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerine genel hizmet personelinden de takviye yapılarak ilave ekipler oluşturulduğunu kaydetti.