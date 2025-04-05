Samsun'da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

Polis aracını meşale yakarak karşılayan gençler, daha sonra polislerle pasta ikram ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

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