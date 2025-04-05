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        Samsun'da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:43 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:43
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        Samsun'da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

        Kışla Mahallesi Atakent Sokak'ta kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

        Olay yerine gelen polisler, gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Polis aracını meşale yakarak karşılayan gençler, daha sonra polislerle pasta ikram ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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