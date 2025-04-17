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        Samsun'da inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hastanede hayatını kaybetti

        Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:27
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        Samsun'da inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci hastanede hayatını kaybetti
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        Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta düşerek yaralanan stajyer öğrenci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki lise öğrencisi Necip Fazıl Çırak, stajyeri olduğu firmanın elektrik işlerini yaptığı Çakırlar Korusu Mahallesi Şehit Nevzat Sokak'taki inşaatta seyyar merdivenle çalıştığı sırada ikinci kattan birinci kata düştü.

        İhbar üzerine inşaata polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan genç kurtarılamadı.

        Çırak'ın, özel bir lisenin elektrik elektronik bölümünde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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