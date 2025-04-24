Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ile 50 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ile 89 tüfek fişeği ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
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