Salıpazarı'nda "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, ortaokullar arası "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" gerçekleştirildi.

Salıpazarı Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Salıpazarı Şehir Stadı'nda "İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlikler Turnuvası" kapsamında düzenlenen etkinliklerde hem öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı hem de geleneksel oyunları yeniden gün yüzüne çıkardı.

28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinlikte ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri kıyasıya yarıştı.

Katılımcı öğrenciler; çemberle iş birliği, çift ayak atlama, bayrak koşusu, fasulye torbası atma, puanlı hedef oyunu, uzağa top fırlatma, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sihirli labirent ve top yuvarlama gibi eğlenceli ve fiziksel etkinliklerde hünerlerini sergiledi.

Şenlik boyunca çocuklar, fiziksel becerilerini geliştirmenin yanı sıra, takım çalışması, paylaşım ve dostluk gibi önemli değerleri de deneyimledi. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, hem öğrenciler hem de izleyiciler için unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.