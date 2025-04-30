Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi ortaya çıktı

        Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesi ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde baba ve 2 kızının öldüğü heyelanla ilgili akaryakıt istasyonu sahibinin ifadesine ulaşıldı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.Z.G, Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde, göçük meydana gelen akaryakıt istasyonunun bulunduğu arsayı 1996 yılında satın aldığını belirtti.

        Arsayı aldıklarında yer yer eşilmiş temeller bulunduğunu aktaran M.Z.G, "Bu temellerin üzerinde biz de söz konusu işletmeyi kurmak için inşaat faaliyetlerinde bulunduk. Söz konusu yerin bulunduğu yerdeki kayalar çok sertti, doğal olarak duvar statüsündeydi. Biz de kaya sert olduğu için istinat duvarı yapma zorunluluğu görmedik. Nitekim belediye de daha sonra yerinde inceleme yaptı. Bize duvar örülmesi gerektiği yönünde herhangi bir ikaz ve uyarıda bulunmadı." ifadelerini kullandı.

        İşletmeyi açtıklarında o bölgede başka bir inşaat bulunmadığını, iklim koşullarının da bu kadar yağışlı olmadığını öne süren M.Z.G, şunları kaydetti:

        "Ancak daha sonra işletmiş olduğum işletmenin hemen ilerisinde de dinamitler patlatılarak tekrar inşaat faaliyetlerinde bulunuldu ve çok fazla bölge yağış aldı. Bu nedenle kayaların üzerindeki malzemenin esneyerek düştüğünü düşünüyorum. Hatta bundan 2 yıl kadar önce söz konusu duvardan kara yoluna bakan kısımlara taş düşüyordu. Biz de müdürüm K.Y. aracılığıyla gerekli önlemlerin alınması için Canik Belediyesi'ne başvuru yaptık. Ancak bu hususta Büyükşehir Belediyesi yetkili görülerek Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir Belediyesi de Karayollarına yazı yazdı diye biliyorum. Bu işlemleri K.Y. takip etmişti. K.Y. söz konusu işletmede işçi olarak çalışıyordu. Kendisine güvendiğim için genel olarak işleyişi o sağlıyordu. İşletme ile alakalı olumsuz bir durumda ve karar alınması gereken hususlarda bana başvuruyordu. Benim talimatım doğrultusunda hareket ediyordu. Söz konusu işletmede mesul müdürüm K.Y. ise saha sorumlusudur. Benim başka 5 şirketim daha bulunmaktadır. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır. Suçsuzum. Salıverilmemi talep ederim."

        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda, 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        İnsan beyninde biriken mikroplastik miktarı her geçen yıl artıyor
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Yemin etti
        Yemin etti
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına

        Benzer Haberler

        Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarı...
        Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelanda iş yeri sahibi: İstinat duvarı...
        Samsun'da tefecilik iddiasıyla baba ve oğluna gözaltı
        Samsun'da tefecilik iddiasıyla baba ve oğluna gözaltı
        KAAN projesine bağış yapan Bilgin: Ordumuzun güçlü olması vatanın tapusudur
        KAAN projesine bağış yapan Bilgin: Ordumuzun güçlü olması vatanın tapusudur