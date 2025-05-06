Yakakent'te ruhsatsız tabanca ve radar tespit cihazı ele geçirildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Narko Alan uygulaması yapıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.
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