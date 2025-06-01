Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 22:08 Güncelleme: 01.06.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyledi.

        Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiçbir takımın kaybetmek için sahaya çıkmadığını vurgulayarak, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık." diye konuştu.

        Oyuncularına kendi ve ekibi adına teşekkür eden Sevim, "Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Kolyesini gasp etmişti, silah teşhirinden tutuklandı
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        Ukrayna: Rus uçakları vuruldu
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Beşiktaş kazandı ama üçüncülük için yetmedi!
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından
        Samsunspor-Kayserispor maçının ardından
        Salıpazarı ilk kez kadın muhtarını seçti
        Salıpazarı ilk kez kadın muhtarını seçti
        Tekkeköy'de şirketler arası voleybol turnuvası tamamlandı
        Tekkeköy'de şirketler arası voleybol turnuvası tamamlandı
        Samsunspor – Kayserispor: 2 – 1
        Samsunspor – Kayserispor: 2 – 1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsun'da lise öğrencisi "Otlu Lezzetler Yarışması"nda altın madalya kazand...
        Samsun'da lise öğrencisi "Otlu Lezzetler Yarışması"nda altın madalya kazand...