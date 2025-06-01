Samsunspor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiçbir takımın kaybetmek için sahaya çıkmadığını vurgulayarak, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık." diye konuştu.

Oyuncularına kendi ve ekibi adına teşekkür eden Sevim, "Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.