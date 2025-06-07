MHP Alaçam ilçe Başkanlığında bayramlaşma düzenlendi
MHP Alaçam İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
MHP Alaçam İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen bayramlaşmaya Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, MHP İlçe Başkanı Süleyman Gültepe ile partililer katıldı.
Programda Özdemir ve Gültepe, katılımcıların bayramını kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.