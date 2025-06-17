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        Samsunspor, 1. etap kamp dönemine kadar transferi bitirmek istiyor

        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk etap kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:23
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        Samsunspor, 1. etap kamp dönemine kadar transferi bitirmek istiyor
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        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk etap kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmek istediklerini söyledi.

        Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı takımın 3 Temmuz'da Samsun'da toplanacağını ve 7 Temmuz'da 1. etap kamp çalışması için Kayseri'ye gideceğini belirtti.

        Kayseri'de 11 gün kamp yapacaklarını anlatan Bilen, "İkinci etap kamp çalışması için yurt dışını düşünüyoruz. Ancak ikinci etap kamp programını tam olarak belirlemedik. Zannediyorum 10 gün içinde o da netleşir. Özellikle ikinci kamp döneminde hazırlık maçı oynamayı çok arzu ediyoruz. UEFA Avrupa Lig'ine katılmak için play-off oynayacağımız için UEFA'daki rakiplerimizi tanıma adına o seviyelerdeki takımlarla hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Hazırlık maçı oynamak için 2 takım ile temasa geçtik ve onlardan haber bekliyoruz. Gelecek cevaba göre yurt dışı veya yurt içi kamp programını netleştireceğiz." diye konuştu.

        Transferde Samsunspor'un mali disiplinine bağlı hareket ettiklerini dile getiren Bilen, şunları kaydetti:

        "Belirlediğimiz ücret politikasından asla taviz vermeden, TFF'nin harcama limitleri içerisinde kalmak koşuluyla şeffaf biçimde transfer çalışmasını yürütüyoruz. İki resmi transfer açıklamamız oldu. Diğer transferlerimizi de 1. etap kamp dönemine kadar bitirmek istiyoruz. Kamuoyunda bir sürü oyuncunun isimleri geçiyor. Tekrar tekrar altını çizerek ifade ediyorum ki resmi sitemizden ya da başkanımız dışında yapılan açıklamaların gerçeklik payı yok. O nedenle taraftarlarımız bugüne kadar bize sabırla nasıl inandıysa, aynı inanç ve güven içerisinde beklemelerini rica ediyoruz."

        Veysel Bilen, takımın eksikliklerini gidermeye yönelik alternatifleri önceden belirlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Teknik direktörümüzün istediği doğrultusunda başkanımızın oluşturduğu komite, eksik yerlerimizi ve kadromuzun güçlendirmesi için ihtiyaç duyulan pozisyonları biliyor. Bu oyuncularla ilgili alternatiflerimiz de hazır. Bu oyuncularla başkanımız anlaştıktan sonra tek tek kamuoyuna açıklanacak. Panik yapmaya gerek yok. Zaten bizim Süper Lig'i 3'üncü bitiren kadromuzda çok kaliteli ve karakterli oyuncu grubu var. Çok başarılı da olduk. Bu yapıyı çok bozmak istemiyoruz. Kolej havamızı, takımdaşlık havamızı bozmak istemiyoruz. Ama takdir edersiniz ki 50'ye yakın maç oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve Avrupa Ligi olarak baktığımız zaman kadroyu da geniş tutmamız gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Yine hedefi olan, sahada son dakikaya kadar mücadele eden, koşan, pres yapan, kazanmayı arzu eden karakterli oyun tarzını ortaya koyacak bir oyuncu grubu ile yapıyı kuracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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