Salıpazarı'nda sahipli kedi ve köpekler kimliklendiriliyor
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla kedi ve köpekler mikroçiplendirilerek kayıt altına alınıyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla kedi ve köpekler mikroçiplendirilerek kayıt altına alınıyor.
Çağlayan ve Yeşil mahallelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, hayvan sahiplerine yasal sorumlulukları hakkında bilgi verilirken, kuduz aşısı ve mikroçip uygulamaları da yapıldı.
Veteriner hekimler Armağan Durmuş, Adem Aydın, Özgür Kocabıçak ve Veliddin Şahin’in katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sahipli hayvanların kimliklendirilmesi sağlandı. Mikroçip uygulaması sayesinde kaybolan hayvanların kolayca bulunabilmesi ve hayvan sağlığının daha etkin takip edilebilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, hayvan sahiplerini yasal yükümlülükler konusunda uyararak, mikroçip takılmayan hayvanlar için cezai işlem uygulanabileceğini hatırlattı. Çalışmaların ilçenin diğer mahallelerinde de sürdürüleceği bildirildi.
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