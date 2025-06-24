Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler çivi yazısı yazdı

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, miniklerin katılımıyla "Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma Atölyesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minikler çivi yazısı yazdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, miniklerin katılımıyla "Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma Atölyesi" düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Müzesi'nde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik "Kil Üzerine Çivi Yazısı ile İsim Yazma Atölyesi" gerçekleştirildi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yılmaz, etkinlikte çivi yazılı tablet üzerine yazma etkinliği yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamda önce çocuklarımızla birlikte bir söyleşi yaptık. Yazı nasıl gelişti? Nasıl bugüne taşındı? Onu konuştuk. Ardından bu atölye alanına geldik. Her bir çocuğumuza bir kil tablet verdik. Hazırladığımız sitilus denilen çubukları verdik. Ayrıca Akadca heceleri verdik. O hecelerden önce kendi isimlerini hecelediler ve hecelerden kendi isimlerinin karşılığına gelen Akadca heceleri buldular ve tabletlerinin üzerine aktardılar. İlk seferde böyle bir etkinlikte başarı göstermeleri açıkçası bizi mutlu etti."

        Etkinliğin farklı kazanımlarının olduğuna işaret eden Yılmaz, "Çocuklar sadece burada bir el becerisi geliştirmiyorlar. Onların tarihe ve geçmişe olan meraklarını da biraz kurcalıyoruz. Önümüzdeki etkinlikler içinde de var, arkeolojiyi sevdirmekle ilgili. Samsun Müzesi yaşayan bir müze. Müze içinde çocuklarla ilgili sürekli etkinlikler var. Çocukları daha aktif bir şekilde müzelere çekmek ve buradaki etkinliklere onların katılımını sağlamak amacındayız. Böylece tarihe ilgilerini de canlı tutuyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan İlkokul 1. sınıf öğrencisi Melisa Bayram, eğlenceli vakit geçirdiğini ifade ederek, "Burada çivi yazısını öğrendik. Çivi yazısını önce Sümerler bulmuş. Tabletime çivi yazısıyla Melisa yazdım. Daha sonra da süsledim. Çivi yazısıyla yazmak çok güzeldi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        AKOM sıcak hava dalgası uyarısı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" k...
        Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Müze" k...
        Çocuklar kile çivi yazısı ile isimlerini yazdı
        Çocuklar kile çivi yazısı ile isimlerini yazdı
        OMÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek pan...
        OMÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin'e destek pan...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        İmam hatipli gençler Ladik Akdağ'da kamp yaptı
        İmam hatipli gençler Ladik Akdağ'da kamp yaptı