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        Samsun ve Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Samsun ve Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:39
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        Samsun ve Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Samsun ve Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87'de düzenlenen etkinlikte, Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğüne ait gemi ve tekneler denize açıldı.

        Programa, Vali Yardımcısı Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile bazı protokol üyeleri katıldı.

        - Sinop

        İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından Vali Mustafa Özarslan başkanlığındaki heyet, gezi teknesi ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakarak dua etti.

        Törene, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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