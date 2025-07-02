Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun itfaiyesi 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale etti

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun itfaiyesi 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 6 ayda 263 orman ve anız yangınına müdahale ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı yıl başından bu yana orman ve anız yangınlarına karşı etkin mücadelesini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, ocak ayından itibaren 13 orman, 250 anız olmak üzere 263 yangına müdahale ederek olası büyük felaketlerin önüne geçti.

        Her türlü doğal afet ve acil duruma karşı hazırlıklı olan Samsun itfaiyesi, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla yangın riskine karşı teyakkuzda bulunuyor.

        Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde alevlerin yerleşim yerlerine veya geniş ve doğal alanlara sıçraması engellendi.

        İtfaiye yetkilileri, özellikle tarım alanlarında kontrolsüz şekilde yakılan anızların ciddi çevresel tahribata ve sağlık sorunlarına yol açtığına işaret ederek, bilinçsizce yakılan anızın sadece toprağın verimini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda geniş alanlara yayılabilecek yangınlara davetiye çıkardığını kaydetti.

        Yetkililer, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, cam şişe gibi atıkların doğaya bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı
        Kavgaya müdahale eden polise saldırdı
        Kuraklık riski yer altı sularını daha önemli hale getirdi
        Kuraklık riski yer altı sularını daha önemli hale getirdi
        Samsun'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınd...
        Samsun'da polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alınd...
        Prof. Dr. Demir: 2025, en sıcak yıl olabilir
        Prof. Dr. Demir: 2025, en sıcak yıl olabilir
        Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı "Samsun Market" hizmete açıl...
        Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı "Samsun Market" hizmete açıl...
        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan "anız yakılmaması" uyarısı
        Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Kaya'dan "anız yakılmaması" uyarısı