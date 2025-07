Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anılarını unutamıyor

RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve adadan babasına edebi bir dille yazdığı mektup ilk şiiri olan gazi Mehmet Yüksel, o günlere dair anılarını unutamıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ada'ya barış ve huzuru getirmek amacıyla 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mehmet Yüksel, burada 6,5 ay görev yaptı.

Yüksel'in, bu dönemde Kıbrıs'tan babasına yazdığı ve duygularını edebi bir dille anlattığı mektubu, komutanının dikkatini çekti.

Komutanının beğendiği mektubu bölüğe okumasından sonra şiir yazmaya başlayan Yüksel, aradan geçen 51 yılda 250'den fazla şiir kaleme aldı.

Bir kamu kurumundan emekli olan evli ve 3 çocuk ile 4 torun sahibi 72 yaşındaki muharip gazi Mehmet Yüksel, AA muhabirine, askerliğini Gaziantep'te yaparken 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

Kıbrıs'a giderken Kurtuluş Savaşı gazisi babasının anlattığı anılarının aklına geldiğini belirten Yüksel, "Babam da gazi olduğu için savaş anılarını çok anlatırdı. Az çok beynimde bir şey oluştu. 'Biz de savaşa gidiyoruz, ileride sağ kalırsam babam gibi anılarımı anlatırım' gibi bir şey uyandı. Allah'a şükrettim, bize de böyle bir kutsal görevi nasip kıldı diye. Sabah namazı zamanı, şafak vakti Kıbrıs'a yanaştık." dedi.

"Baba, Kıbrıs'a niye gittiğimi söylüyorum. Bir feryat duyuldu gece Kıbrıs'tan. Teçhizat kuşandık, Kıbrıs'a geldik baba. Rumlar kudurmuştu hırstan. Aşıyı yapmaya Kıbrıs'a geldik baba. Tekbir sedasıyla vardık Ada'ya. Sığınmıştı soydaşlar Hakk'a, Hüda'ya. Konuştu Türk'ün silahı, feryat sedaya, soyunu korumak için Kıbrıs'a geldik baba. Unutma hey Yunan sakın bizleri. Kıbrıs'ta da denize döktük sizleri. Burada da çizdik zafer izleri. Onlara dersi tekrar için Kıbrıs'a geldik baba."

Yazdığı ilk şiirin askerdeyken babasına yazdığı bu şiir olduğunu dile getiren Yüksel, o günden bu yana 250 şiir yazdığını ve bunları bastırdığı kitabında topladığını kaydetti.

Her Türk'ün asker doğduğunu vurgulayan Yüksel, "Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür. Onun için 50 yıl da geçse, 100 sene de geçse her zaman bu yurdun askeriyiz. Her zaman da askerliğe hazırız, cepheye gitmeye hazırız. Vatanımızı korumakla mükellef olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan silmeyiz." ifadelerini kullandı.