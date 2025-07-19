Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anılarını unutamıyor

        RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve adadan babasına edebi bir dille yazdığı mektup ilk şiiri olan gazi Mehmet Yüksel, o günlere dair anılarını unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anılarını unutamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RECEP BİLEK - Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan ve adadan babasına edebi bir dille yazdığı mektup ilk şiiri olan gazi Mehmet Yüksel, o günlere dair anılarını unutamıyor.

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ada'ya barış ve huzuru getirmek amacıyla 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Mehmet Yüksel, burada 6,5 ay görev yaptı.

        Yüksel'in, bu dönemde Kıbrıs'tan babasına yazdığı ve duygularını edebi bir dille anlattığı mektubu, komutanının dikkatini çekti.

        Komutanının beğendiği mektubu bölüğe okumasından sonra şiir yazmaya başlayan Yüksel, aradan geçen 51 yılda 250'den fazla şiir kaleme aldı.

        Bir kamu kurumundan emekli olan evli ve 3 çocuk ile 4 torun sahibi 72 yaşındaki muharip gazi Mehmet Yüksel, AA muhabirine, askerliğini Gaziantep'te yaparken 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a gittiğini söyledi.

        Kıbrıs'a giderken Kurtuluş Savaşı gazisi babasının anlattığı anılarının aklına geldiğini belirten Yüksel, "Babam da gazi olduğu için savaş anılarını çok anlatırdı. Az çok beynimde bir şey oluştu. 'Biz de savaşa gidiyoruz, ileride sağ kalırsam babam gibi anılarımı anlatırım' gibi bir şey uyandı. Allah'a şükrettim, bize de böyle bir kutsal görevi nasip kıldı diye. Sabah namazı zamanı, şafak vakti Kıbrıs'a yanaştık." dedi.

        Harekatta kara piyadelerine kendilerinin destek verdiğini dile getiren Yüksel, unutulmaz anılar yaşadıklarını vurguladı.

        Askerde "Ali" ismindeki arkadaşının 3 Rum askerini esir aldığı günü unutamadığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

        "Arkadaşlar dediler ki, 'Bizim Ali esir almış, getiriyor'. Yahu bizim Ali bu işi yapamaz, çünkü ilkokul mezunuydu. Bölükte bulaşık yıkar, ayakkabı boyardı. Ali'den öyle bir hizmet beklemiyorduk. Yani bizim bir ilkokul mezunu askerimizin 3 Rum askerini esir alması bana, 'Bir Türk 100 düşmana bedel' sözünü hatırlattı. Bunu hiç unutamıyorum ve Türklüğümle onur duyuyorum."

        Kıbrıs'tan babasına mektup yazarak sağ salim olduklarını bildirmek istediğini aktaran Yüksel, babasının da neler olduğunu anlatması için kendisinden başka mektuplar istediğini söyledi.

        - "Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür"

        Babasına mektubu şiir tarzında yazdığına değinen Yüksel, mektubunda şu ifadelere yer verdiğini anlattı:

        "Baba, Kıbrıs'a niye gittiğimi söylüyorum. Bir feryat duyuldu gece Kıbrıs'tan. Teçhizat kuşandık, Kıbrıs'a geldik baba. Rumlar kudurmuştu hırstan. Aşıyı yapmaya Kıbrıs'a geldik baba. Tekbir sedasıyla vardık Ada'ya. Sığınmıştı soydaşlar Hakk'a, Hüda'ya. Konuştu Türk'ün silahı, feryat sedaya, soyunu korumak için Kıbrıs'a geldik baba. Unutma hey Yunan sakın bizleri. Kıbrıs'ta da denize döktük sizleri. Burada da çizdik zafer izleri. Onlara dersi tekrar için Kıbrıs'a geldik baba."

        Yazdığı ilk şiirin askerdeyken babasına yazdığı bu şiir olduğunu dile getiren Yüksel, o günden bu yana 250 şiir yazdığını ve bunları bastırdığı kitabında topladığını kaydetti.

        Her Türk'ün asker doğduğunu vurgulayan Yüksel, "Türk milleti anasından asker doğar, asker ölür. Onun için 50 yıl da geçse, 100 sene de geçse her zaman bu yurdun askeriyiz. Her zaman da askerliğe hazırız, cepheye gitmeye hazırız. Vatanımızı korumakla mükellef olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan silmeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

        Benzer Haberler

        Paraşütçü gazi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gurunu yaşıyor
        Paraşütçü gazi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gurunu yaşıyor
        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu
        Alaçam'da halk oyunları ekipleri gösteri sundu
        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Samsun'da elektrik akımına kapılan belediye çalışanı öldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu: