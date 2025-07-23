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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Ladik'te konferans

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ladik Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:52
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Ladik'te konferans
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        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Ladik Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda konferans verdi.

        İşliyen, Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda, "Dinimizin kadına verdiği önem ve hafızlığın önemi" konulu konferansta sunum yaptı.

        İşliyen, "Vatanını, milletini, bayrağını, dinini seven, yüce kitabımız Kur'an'ı ezberleyerek hafız olan kızlarımız, baş tacımızdır. Ailelerinize selam ve saygılarımız sunuyorum." dedi.

        Konferansa İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Ladik Müftüsü Kemal Menceloğlu, kurs yöneticisi Mustafa Taslak ile vatandaşlar katıldı.

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