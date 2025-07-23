Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen'den Ladik'te konferans

İşliyen, "Vatanını, milletini, bayrağını, dinini seven, yüce kitabımız Kur'an'ı ezberleyerek hafız olan kızlarımız, baş tacımızdır. Ailelerinize selam ve saygılarımız sunuyorum." dedi.

İşliyen, Bolat Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda, "Dinimizin kadına verdiği önem ve hafızlığın önemi" konulu konferansta sunum yaptı.

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