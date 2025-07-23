Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Havza ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 507 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında H.M. (40) ve Y.Z. (39) gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.