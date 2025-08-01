Kaymakam Özbalta, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle piknik yaptı
Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle piknikte bir araya geldi.
Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, yaz Kur'an kursu öğrencileriyle piknikte bir araya geldi.
Kaymakam Özbalta, İlçe Müftülüğü koordinesinde Akpınar Mahallesi Hacı Rıfat Camisi yaz Kur'an kursunu ziyaret ederek, kurs öğrencileri ile piknik yaptı.
Özbalta, çocuklarla ilgilenerek güzel bir gün geçirmelerini sağladı.
Pikniğe Akpınar Mahallesi Muhtarı Recep Altuntaş da katıldı.
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