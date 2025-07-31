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        Samsunspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:39
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        Samsunspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanı, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top organizasyonu ile tamamlandı.

        Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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