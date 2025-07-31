Samsunspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanı, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top organizasyonu ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.