Samsunspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takımın Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanı, 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, duran top organizasyonu ile tamamlandı.
Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.