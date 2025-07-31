Samsun'da iş yerinde 122 bin sentetik ecza hapı bulunan zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepecik Mahallesi'nde H.K.D'ye (34) ait iş yerine düzenlenen operasyonda, depo kısmında 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iş yerinde 122 bin sentetik ecza hapı ile 700 gram kokain bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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