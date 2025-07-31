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        Okçuluk Türkiye Kupası 3'üncü ayağı Samsun'da devam ediyor

        – TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2025 Okçuluk Türkiye Kupası 3'üncü ayağı Samsun'da devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:24
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        Okçuluk Türkiye Kupası 3'üncü ayağı Samsun'da devam ediyor
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        – TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2025 Okçuluk Türkiye Kupası 3’üncü ayağı Samsun’da devam ediyor.

        30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde yapılan organizasyonda 27 ilden 68 kulüp ve toplamda 351 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyon yarın klasik yay bireysel eleme ve final atışları, makaralı yay erkek - kadın sılama ve madalya töreni ile devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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